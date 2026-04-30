Japonya Başbakanı Takaichi ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliği ele alındı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmenin başında Başbakan Takaichi, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde yeniden başlamasına ve nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik beklentisini dile getirdi.

Takaichi görüşmede, içinde 3 Japon mürettebatın bulunduğu Japonya bağlantılı bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmasını, Japon vatandaşlarının korunması boyutu da dahil olmak üzere 'olumlu bir gelişme' olarak değerlendirdiğini ifade etti. Takaichi ayrıca, Japonya ve diğer Asya ülkeleri de dahil olmak üzere tüm ülkelerin gemileri için Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin bir an önce sağlanması konusunda İran'a çağrıda bulundu.

Açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ülkesinin geleceğe yönelik görüşlerini ve beklentilerini paylaştı. İki liderin gelecek süreçte de yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

