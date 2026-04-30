Japonya Başbakanı Takaichi ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Takaichi ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü
JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

JAPONYA Başbakanı Sanae Takaichi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliği ele alındı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmenin başında Başbakan Takaichi, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde yeniden başlamasına ve nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik beklentisini dile getirdi.

Takaichi görüşmede, içinde 3 Japon mürettebatın bulunduğu Japonya bağlantılı bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmasını, Japon vatandaşlarının korunması boyutu da dahil olmak üzere 'olumlu bir gelişme' olarak değerlendirdiğini ifade etti. Takaichi ayrıca, Japonya ve diğer Asya ülkeleri de dahil olmak üzere tüm ülkelerin gemileri için Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin bir an önce sağlanması konusunda İran'a çağrıda bulundu.

Açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ülkesinin geleceğe yönelik görüşlerini ve beklentilerini paylaştı. İki liderin gelecek süreçte de yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı