Japonya Başbakanı Kişida Fumio, KİK ve İİT Genel Sekreterleriyle Görüştü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) genel sekreterleriyle bir araya geldi. KİK Genel Sekreteri ile yapılan görüşmede serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yeniden başlandığı açıklandı. İİT Genel Sekreteri ile yapılan görüşmede ise işbirliği alanları ve Müslüman karşıtlığı gibi konular ele alındı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) genel sekreterleriyle bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Kişida, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüştü.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, toplantı sonucu olarak Körfez İşbirliği Konseyi ve Japonya'nın serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yeniden başladıkları ifade edildi.

KİK ülkelerinin müzakerelere yeniden başlamak için imzalanan bu anlaşmayla iki taraf arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirmek istediğine dikkat çekilen açıklamada, anlaşmanın, daha güçlü stratejik işbirliği kuracak, yeniliği ve ekonomik büyümeyi teşvik edecek, her iki tarafta da iş fırsatları oluşturacak, karşılıklı çıkarlara dayalı kapsamlı ekonomik çerçevenin geliştirilmesinin önünü açacağı belirtildi.

Kişida, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile de bir araya geldi.

İİT'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Japonya ile kuruluş arasında işbirliği alanları ve bunları geliştirme yollarını ele alan ikili, İslam dünyası, Filistin ve Afganistan'daki durum, Müslüman karşıtlığı, terör ve aşırılıkla mücadele gibi konuları görüştü.

Japonya Başbakanı Kişida, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile de bir araya gelmiş; enerji, tarım ve teknoloji alanlarında anlaşmalar imzalamıştı.