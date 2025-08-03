Jack Smith Hakkında Siyasi Eylem Soruşturması Başlatıldı

BİR dönem ABD Başkanı Donald Trump'ı soruşturan eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith hakkında 'yasa dışı siyasi eylemlerde bulunduğu' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli evrakları malikanesinde saklama soruşturmalarına ilişkin davaları yürüten ve 2025 başında görevinden istifa eden Özel Yetkili Savcı Jack Smith hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'de bağımsız federal bir kurum olan Özel Danışmanlık Ofisi, soruşturma haberlerini doğrulayan bir açıklama yaptı. Buna göre, 2022 yılının kasım ayında o dönemki Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından Trump'a yönelik soruşturmayı yürütmek üzere atanan savcı Smith hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesinde Smith, 'belirli kamu görevlilerinin siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan federal bir yasa olan Hatch Yasası'nı ihlal etmekle' suçlandı.