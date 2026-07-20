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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katıldı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katıldı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşen Dervişoğlu, Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nda kullandığı mikrofondan esinlenerek yapılan bir hediye takdim etti. Dervişoğlu daha sonra Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ederek anma törenlerine katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu ziyaret bitiminde Ertuğruloğlu'na, Cumhuriyet'in 10'uncu yıl dönümü kutlamaları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nu okurken kullandığı mikrofondan esinlenerek yapılan bir hediye verdi. Dervişoğlu'nun KKTC'deki ikinci durağı Boğaz Şehitliği oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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