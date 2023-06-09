İtalyan Özel Kuvvetleri, Türk gemisini silahlı kaçaklardan kurtardı

İtalyan özel kuvvetleri, Napoli'de silahlı kaçaklar tarafından saldırıya uğrayan Türk gemisini kontrol altına aldı. 22 mürettebatın güvenliği sağlandı ve kaçaklar yakalanmaya devam ediyor. Operasyonun sorunsuz bir şekilde sonuçlanması umuluyor.

İtalya Savunma Bakanı, İtalya''nın güneyindeki Napoli şehri açıklarında silahlı kaçaklar tarafından saldırıya uğrayan bir Türk gemisinin İtalyan özel kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığını belirtti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, operasyonun hala devam ettiğini ve İtalyan güçlerinin "Galeta Seaways" adlı gemide bulunan 22 mürettebatın güvenliğini sağladığını ve kaçakları yakaladığını söyledi.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Crosetto, dramatik bir operasyonla özel kuvvetlerin iki helikopterden Türk gemisine indiğini ve yaklaşık 15 kaçak tarafından alıkonulan mürettebatı kurtardığını belirtti. Bu kaçakların ikisi veya üçü kesici aletlerle silahlıydı.

Kaçaklar, keşiften sonra kontrolü ele geçirmek için harekete geçti ancak kaptan bir alarm çalabildi. İtalyan gümrük devriye botları Türk gemisini engelledi, özel kuvvetler ise gemiye biniş yaptı. Crosetto''ya göre, kaçakların bir kısmı hala yakalanamadı. "Umarız herhangi bir sonuç doğurmadan en kısa sürede sona erer" dedi.