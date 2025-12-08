Haberler

İtalya, Ukrayna'ya Enerji Altyapısı ve Sivil Halkı Desteklemek İçin Yardım Malzemeleri Gönderecek

İtalya, Ukrayna'ya Enerji Altyapısı ve Sivil Halkı Desteklemek İçin Yardım Malzemeleri Gönderecek
Güncelleme:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya enerji altyapısı ve sivil halkı destelemek için acil yardım malzemeleri göndereceklerini açıkladı. Jeneratörlerin önümüzdeki haftalarda teslim edilmesi planlanıyor.

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya enerji altyapısı ve sivil halkı desteklemek amacıyla acil yardım malzemeleri göndereceklerini bildirdi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada, Meloni'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik bir dizi saldırısının ardından ülkesinin, Ukrayna ile dayanışmasını ilettiği kaydedilerek, "Başbakan Meloni, Başkan Zelenskiy'ye, enerji altyapısı ve sivil halkı desteklemek amacıyla acil yardım malzemeleri gönderileceğini duyurdu. İtalyan şirketleri tarafından sağlanan jeneratörler önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya ulaştırılacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
