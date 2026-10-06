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İtalya'nın Sicilya Adası'nda otomobilde 300 kaplumbağa ve 77 papağan ele geçirildi

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda otomobilde 300 kaplumbağa ve 77 papağan ele geçirildi
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Pozzallo Limanı'nda Malta'ya götürülmek üzere bir otomobilde taşınan 300 kaplumbağa ve 77 papağan ele geçirildi. Papağanlardan 76'sının koruma altındaki türlerden olduğu belirlendi; aracı kullanan Malta vatandaşına suçlama yöneltildi.

(ANKARA) - İtalya'nın Sicilya Adası'nda Malta'ya götürülmek üzere bir otomobilde taşınan 300 kaplumbağa ile 77 papağan ele geçirildi. Hayvanların yeterli alan ve sıcaklık kontrolü bulunmayan koşullarda taşındığı belirtilirken, papağanların 76'sının uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altındaki türlerden olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İtalya'nın mali polis birimi Guardia di Finanza ekipleri, Sicilya'daki Pozzallo Limanı'nda Malta'ya hareket edecek bir katamaranın biniş alanı yakınında bir otomobili kontrol ederken araçta 300 kaplumbağa ve 77 papağan bulunduğunu belirledi.

Veterinerlerin yaptığı incelemede, 77 papağandan 76'sının nesli tehlike altındaki bitki ve hayvanların uluslararası ticaret nedeniyle karşı karşıya kaldığı riskleri azaltmayı amaçlayan 1973 tarihli Washington Sözleşmesi kapsamında korunan türlere ait olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen hayvanlar bakım ve koruma amacıyla bir yetiştirme tesisine teslim edildi. Aracı kullanan Malta vatandaşına ise hayvanları doğal ihtiyaçlarıyla bağdaşmayan ve ciddi şekilde zarar görmelerine yol açabilecek koşullarda tutmanın yanı sıra koruma altındaki türlerin uluslararası ticaretine ilişkin yasaları ihlal suçlamaları yöneltildi.

Kaynak: ANKA
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