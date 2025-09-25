İtalya'dan Küresel Sumud Filosu'na Destek: İkinci Gemiyi Yola Çıkardı

(ANKARA)- İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışırken dron saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla ikinci bir İtalyan gemisinin yolda olduğunu açıkladı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto,Meclis'te yaptığı konuşmada, "Bir gemi gönderdik, diğer gemimiz de yolda. Her türlü ihtimale karşı hazırlıklı şekilde bekliyoruz. Vatandaşlarımızın başka ülkelerin karasularına girmesi durumunda güvenliklerini garanti edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Eylemcileri İsrail ablukasını delme konusunda ısrarcı olmamaları yönünde uyaran Crosetto, yardım malzemelerini teslim etmelerini ve Gazze'de yerel Katolik Kilisesi tarafından dağıtılmasına olanak tanıyan İtalyan teklifini kabul etmeye çağırdı. Crosetto,"uluslararası sular terk edilir ve savaşın olduğu sulara girilirse yaşanabilecek potansiyel tehlikelere karşı oldukça dikkatli olunması" yönünde çağrı yaptı.

Küresel Sumud Filosu, saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu

Filo yönetimi, saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu. Ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı suçlamaya ilişkin henüz bir yanıt vermedi. Bakanlık, filonun insani yardımı bir İsrail limanına bırakması yönündeki davetini tekrarlarken, aksi takdirde sonuçlarının olacağı uyarısında bulundu. Yardımın Gazze'ye İsrailli yetkililer tarafından götürüleceği söylendi. İspanya da filoyu korumak için bir savaş gemisi gönderme kararı almıştı.

İtalya, filonun çarşamba günü Yunanistan'a bağlı Gavdos Adası'nın 56 kilometre açığında, uluslararası sularda ses bombaları kimyasal maddeler atan dronlar tarafından hedef alındığını açıklamasından saatler sonra ilk fırkateynini göndermişti.

Küresel Sumud Filosu'nun yönetim ekibinden perşembe sabahı sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, teknelerin Yunan karasularında yavaş hızda seyrettiği, gece boyunca "orta düzeyde dron hareketliliğine maruz kalındığı ve günün ilerleyen saatlerinde uluslararası sulara yöneleceği" belirtildi.