İtalya'da yargı reformu referandumu için oy verme işlemi başladı

İtalya'da yargı reformu referandumu için oy verme işlemi başladı
İtalya'da yargı reformunu oylamak üzere düzenlenen referandumda oy verme işlemleri başladı. Hükümetin hazırladığı reform, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesini öngörüyor. İki gün sürecek olan referandumda katılım oranı geçerlilik için önemli.

İTALYA'da, yargı reformuna yönelik referandum için oy kullanma işlemi başladı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, 51 milyon 424 bin 729 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu referandum için sandıkların kurulduğunu duyurdu. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, bugün ve yarın olmak üzere iki gün devam edecek. İtalya'da hükümetin hazırladığı, yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformunun sonucu, yarın belli olacak. İtalya Anayasası'na göre, 'onaylayıcı' nitelikte olduğu için referandumun geçerliliği bakımından katılım oranı yüzde 50+1'in altında kalsa da oylamada çıkan sonuç geçerli sayılacak.

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Tatil için gittiği ülkede mahsur kalan fenomen gözyaşlarını tutamadı
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı

Savaş sürerken ABD'den sürpriz hamle! Ülkeye asker ve İHA indirdiler
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!