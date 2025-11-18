Haberler

İtalya'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi: 2 Ölü

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar, sele yol açarak Gorizia kentinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İTALYA'nın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların, sele neden olduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kenti ve civarının, yağışların yol açtığı selden en çok etkilenen yerlerin başında geldiğini duyurdu. İtalyan İtfaiyesi'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gorizia'ya bağlı Cormons kasabasında toprak kaymasından etkilenen bir evde kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı.

Gorizia'ya bağlı Romans d'Isonzo ile Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri'nin aşırı yağışlarla taşması sonucu Versa'da cadde ve sokakların da sular altında kaldığı kaydedildi. Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova'da ise aşırı yağış dolayısıyla pek çok cadde ile sokak sular altında kalırken, kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşandığı ve bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

