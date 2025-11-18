İtalya'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi: 2 Ölü

İTALYA'nın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların, sele neden olduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Gorizia kenti ve civarının, yağışların yol açtığı selden en çok etkilenen yerlerin başında geldiğini duyurdu. İtalyan İtfaiyesi'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gorizia'ya bağlı Cormons kasabasında toprak kaymasından etkilenen bir evde kayıp olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı.

Gorizia'ya bağlı Romans d'Isonzo ile Versa kasabalarının yakınından geçen Torre Nehri'nin aşırı yağışlarla taşması sonucu Versa'da cadde ve sokakların da sular altında kaldığı kaydedildi. Ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Cenova'da ise aşırı yağış dolayısıyla pek çok cadde ile sokak sular altında kalırken, kentin bazı yüksek noktalarında heyelanlar yaşandığı ve bazı yapıların istinat duvarlarının çöktüğü aktarıldı.