İtalya'da otomobil yayaların arasına girdi: 8 yaralı

İTALYA'nın Modena kentinde bir otomobilin kaldırımdaki yayaların arasına girmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Modena kentinde dün 31 yaşındaki bir kişi, kullandığı otomobille kent merkezindeki kaldırıma çıkarak yayaların arasına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yayalara çarptıktan sonra bir mağazanın vitrinine çarparak durabilen aracın sürücüsü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti yerel basına yaptığı açıklamada olayın detaylarını paylaşırken, görgü tanıkları sürücünün araçtan indikten sonra kendisini durdurmaya çalışan bir yayayı bıçakladığını ifade etti. Olayın ardından gözaltına alınan 31 yaşındaki sürücünün emniyet merkezinde sorgulandığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı 'son derece ciddi' olarak nitelendirerek yerel yetkililerle temas halinde olduğunu aktardı. Bölgeye polis, ulusal jandarma ve mali polis birimlerinin de aralarında bulunduğu acil durum ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

