İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla İtalya'nın Cenova Limanı'nda yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, Filistin halkına destek mesajı verdi.
(İTALYA) - Küresel Sumud Filosuna destek kapsamında İtalya'da yürüyüş düzenlendi.
Filistin'e destek amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle kurulan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), bugün İspanya'nın Barselona kentinden denize açıldı. Uluslararası sivil yardım filosuna, İtalya'dan katılacak tekneler de Cenova Limanı'ndan ayrıldı.
İtalyan katılımcılar, filosu desteklemek amacıyla liman önünde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, Filistin halkına destek mesajı verildi.
Kaynak: ANKA / Dünya