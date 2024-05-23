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İtalya'da eski milletvekili meclisin balkonuna Filistin bayrağı asıp bağırdı: 35 bin kişi öldü artık yeter

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İtalya'da önceki dönem milletvekillerinden Stefano Apuzzo, Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları asarak "Gazze'de 35 bin kişi öldü. Artık yeter." diyerek İsrail'in soykırıma varan saldırılarını protesto etti. Apuzzo, İsrail'in, İtalya'nın sattığı silahlarla katliam yaptığını belirterek ülkesini de eleştirdi. Meclis görevlileri daha sonra bayrakları kaldırdı.

İtalya'da eski milletvekili Stefano Apuzzo, Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları astı. Apuzzo, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerek "Artık yeter" diye seslendi. Eski vekilin, konuşması sırasında zafer işareti yaptığı da görüldü.

PENCEREDEN BALKONA ÇIKTI

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bugün ilginç bir protestoya sahne oldu. Yeşiller Partisi'nden 1992-1994 yıllarında milletvekilliği yapan ve halihazırda gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Yeşiller ve Sol İttifaktan aday olan 58 yaşındaki Apuzzo, Roma'da Temsilciler Meclisi'nin bulunduğu Montecitorio Sarayı'nın ön cephesindeki pencerelerden balkona çıkarak, buraya iki Filistin bayrağı astı.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMDA İTALYAN SİLAHLARI KULLANILMASINA YETER"

Apuzzo, bayrakları asarken kendisine bakanlara, "Gazze'deki soykırımda İtalyan silahları kullanılmasına yeter. Gazze'de 35 bin ölüm var. Artık yeter. Hem de İtalyan silahlarıyla 35 bin ölüm var Gazze'de." diye bağırdı.

Apuzzo, tek kişilik eyleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet kurumlarını ve İtalyan hükümetini uyandırmak için bir çağrı yapmak istedim." dedi.

"KİMSE BENİ DURDURAMADI"

Temsilciler Meclisi'nde bir sergiye gittiğini belirten Apuzzo, "Aldo Moro Salonu'nun yan penceresinden atlayıp, yaklaşık 10 metre yürüdüm sonra da Montecitorio Sarayı'nın ön girişi üzerindeki balkona tırmandım. İki Filistin bayrağı astım. Kimse beni durdurmadı." diye konuştu.

BAYRAKLARI KALDIRDILAR

Apuzzo, İtalyan savunma sanayi firmaları "Oto Melara ve Leonardo'nun Gazze'de yaşananlarda başrolde olduğunu" söyledi. Stefano Apuzzo'nun eyleminin ardından Filistin bayrakları, Temsilciler Meclisi görevlileri tarafından kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Demirel - Dünya

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

Elhamdülillah senin kadar olamadım kardeşim Helal olsun sana

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