İtalya'da Barış Boyun operasyonunda yeni dalga: Dört gözaltı

İtalya'da Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen dört Türk vatandaşı daha gözaltına alındı. Operasyonun Mayıs 2024'te Barış Boyun da dahil 19 kişinin tutuklandığı soruşturmanın devamı olduğu belirtildi.

Milano savcılığının talebiyle 17 Aralık'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların kimlikleri açıklanmadı.

İtalya polisinin açıklamasında, "Soruşturmada elde edilen bilgilere göre bu kişiler de aynı Türkiye merkezli suç örgütünün üyeleri" ifadesine yer verildi.

"Şüpheliler, suç örgütünün ayrılmaz bir parçası olarak faaliyet gösteriyor, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetleri yönetmek ve yasadışı göçü kolaylaştırmak için sürekli olarak İtalya'nın farklı bölgeleri ve çeşitli Avrupa ülkeleri arasında seyahat ediyorlardı" denildi.

Operasyona Milano, Roma, Viterbo gibi birçok kentten yaklaşık 50 polis memuru katıldı. Soruşturmada, takip ve gözetim faaliyetlerinin yanı sıra başka ülkelerle yapılan bilgi alışverişinden de faydalanıldı.

Savcılığın gözaltı kararı çıkardığı dört kişiden birinin zaten cezaevinde olan bir isim olduğu da açıklandı.

Polisin açıklamasına göre uluslararası tutuklama emriyle halen cezaevinde olan bu kişiye şu suçlamalar yöneltildi:

Gözaltına alınan diğer şüphelilere de bu suçlamaların yöneltildiği belirtildi.

'Toplumsal alarm amaçlıyorlardı'

Operasyon, daha önce Barış Boyun da dahil 19 kişinin tutuklanmasına yol açan geniş kapsamlı soruşturmanın devamı niteliğinde.

İtalya polisi söz konusu vakada zanlılara atfedilen suçların "Türk devletini istikrarsızlaştırmayı ve Avrupa'da toplumsal alarm yaratmayı amaçladığını" belirtti.

Geçen yıl tutuklananlar arasındaki İtalyan vatandaşı Giorgio Meschini hızlandırılmış yargılama yoluna gitmiş ve geçen yaz 4 yıl hapis cezası almıştı.

Barış Boyun ise İtalya'da "sert hapishane rejimi" denilen, dış dünyayla iletişimin büyük ölçüde kesildiği şartlarda cezaevinde tutuluyor.

Türkiye, Boyun'un iadesini talep ediyor.

İtalya'da bu yıl içinde Boyun çetesiyle bağlantılı oldukları iddialarıyla başka gözaltılar da yapılmıştı.

Şubat ayında Milano'da Barış Boyun'un akrabası olduğu söylenen ve küçük notlarla dışarıyla iletişimini sağladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınmıştı. Ağustos ve Eylül'de de Viterbo kentinde gözaltılar yapılmıştı.

Barış Boyun'un da Mayıs 2024'te Viterbo'ya bağlı Bagnaia köyünde yakalanması ve ardından yapılan bu operasyonlar üzerine bu kent basında "Türk mafyasının İtalya'daki başkenti' diye anılmaya başlamıştı.