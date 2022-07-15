İtalya basınında Başbakan Draghi'nin istifa kararı: 'Süper Mario'yu da harcadık, kaos riski var'

İtalya, Başbakan Mario Draghi'nin dünkü istifa kararı ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın istfayı reddetmesi sonrası, "Şimdi ne olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti Senato'da dün yapılan güven oylamasını kazandı ancak koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin oylamayı boykot etmesi nedeniyle krize girdi.

Geçen yıl ulusal birlik amaçlı bir koalisyona liderlik etmek amacıyla dışarıdan başbakan olarak atanan Draghi, 5 Yıldız Hareketi'nin boykotuyla bu birliğin ortadan kalktığı gerekçesiyle istifasını sundu.

Ancak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Draghi'nin istifasını kabul etmemesi nedeniyle hükümetin akıbeti belirsiz.

Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine Draghi'nin Çarşamba günü parlamentoda durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Siyasetçiler ve analistlerin üzerinde durduğu başlıca iki senaryo, Çarşamba gününe kadar Draghi'nin görevde kalmaya ikna edilmesi, ya da istifa kararında direnmesi ve erken seçimlere gidilmesi şeklinde.

Koalisyon ortaklarından Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta ve Yaşayan İtalya Partisi lideri Matteo Renzi, Çarşamba gününe kadar parlamentodaki çoğunluğun garanti edilerek Draghi'nin görevde kalması için çalışacaklarını söyledi.

'Draghi kendi kendine güvensizlik oyu verdi'

İtalya basını da bu sabahki haber ve yorumlarında hem Draghi'nin istifa kararının etkilerini hem de gelecek senaryolarını değerlendirdi.

La Repubblica gazetesi istifanın yarattığı etkiyi "Draghi şoku: Gidiyorum" manşetiyle yansıttı.

La Stampa da manşetinden, istifanın ülkeye etkisini "Draghi istifa etti, İtalya kaos riski altında" diye yorumladı.

Draghi'nin istifa kararına yol açan 5 Yıldız Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Il Fatto Quotidiano gazetesi ise "Draghi kendi kendine güvensizlik oyu verdi" dedi. Gazete, Draghi'nin dünkü oylamada güven oyu almasına rağmen istifa kararı almasını "saçmalık" diye yorumladı.

Sağ çizgideki Libero ise, baş yazısında "Süper Mario'yu da harcadık" dedi. Gazete, Mario Draghi'nin yönetimden uzaklaştırılmasını "Piyango kazanan bileti çöpe atmak gibi" sözleriyle eleştirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaparken "Euro'yu kurtaran kişi" olarak ünlenen ve bu nedenle "Süper Mario" olarak anılan Mario Draghi, Şubat 2021'de pandemi sonrası İtalya'nın ekonomik kalkınmasını yönetme misyonuyla başbakanlığa getirilmişti.

Ulusal ve uluslararası çapta genel olarak güven uyandırdığı gözlenen Draghi, çalkantılı bir dönemde İtalya'nın, ve Avrupa'nın, siyasi ve ekonomik istikrarı açısından kritik bir figür olarak görülüyor.