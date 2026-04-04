İtalya Başbakanı Meloni'den Körfez ülkelerine ziyaret

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Körfez turuna Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden başladı. Meloni, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşerek, bölgedeki askeri gerilim ve enerji arz güvenliği konularını ele aldı.

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez bölgesi turuna Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden başladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, daha önceden kamuoyuna duyurulmayan Körfez turu kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'a ulaştı. Meloni, Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Meloni ile Selman'ın görüşmesinde, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından bölgede tırmanan askeri gerilim masaya yatırılırken, çatışmaların uluslararası seyrüsefer serbestisi ve küresel ekonomi üzerindeki yansımalarının yanı sıra enerji arz güvenliğine yönelik risklerin değerlendirildiği belirtildi. İki liderin, Körfez bölgesinin istikrarını güçlendirecek ortak çabalar konusunda fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

İtalyan Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Meloni'nin Körfez turu Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de kapsayacak. Meloni'nin Katar ve BAE'de yapacağı temaslarda, enerji yetkilileriyle tedarik zincirindeki aksamaların aşılması ve alternatif enerji iş birlikleri üzerine odaklanması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
