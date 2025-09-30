İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'ın Gazze Planına Destek

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin olarak, "Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip, bu planı kabul etmeye çağırıyoruz" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi sağlamayı ve kalıcı barışa zemin hazırlamayı amaçlayan planını olumlu karşıladığını açıkladı. Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalyan hükümeti olarak Gazze'de savaşı sona erdirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için tüm çabaları uzun zamandır destekliyoruz. Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze'deki sivilleri etkileyen ve kesinlikle haksız, kabul edilemez bir trajedi olan korkunç insani krizin ele alınması açısından da elzemdir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sunduğu planın bu süreçte 'bir dönüm noktası' olabileceğini vurgulayan Meloni, "Plan, düşmanlıkların kalıcı şekilde durdurulmasını, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka tam, güvenli insani erişim sağlanmasını mümkün kılabilir" dedi. İtalya'nın söz konusu planı memnuniyetle karşıladığını belirten Meloni, "Plan, bölgesel ortakların da katılımıyla Gazze'nin istikrarı, yeniden inşası ve kalkınması için iddialı bir proje ortaya koymaktadır. İtalya; ABD, Avrupalı ortaklar ve bölgeyle yakın koordinasyon içinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Başkan Trump'a da arabuluculuk ve Orta Doğu'ya barış getirme çabaları için teşekkür ederiz. Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip, bu planı kabul etmeye çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'a da çağrı yapan Meloni, "Hamas, esirleri serbest bırakarak, Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol üstlenmeyeceğini kabul ederek ve tamamen silahsızlanarak bu savaşı sona erdirme fırsatına sahiptir" ifadelerini kullandı. Meloni, İtalya'nın Washington yönetiminin İsrail ile Filistinliler arasında 'barışçıl ve müreffeh bir birlikte yaşama' vizyonuna yönelik diyaloğu destekleyeceğini belirterek, "Adil ve kalıcı barış, İsrail ve Filistin devletlerinin güvenlik içinde yan yana yaşaması ve İsrail'in Arap ve İslam ülkeleriyle tam normalleşme sağlamasıyla mümkündür" açıklamasında bulundu.