İtalya Başbakanı Meloni'den Gazze İçin Çağrı

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumun 'sürdürülemez' olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu'ya, Gazze'deki durumun 'sürdürülemez' olduğunu ifade eden Meloni, bölgedeki şiddet eylemlerinin son bulması çağrısı yaptı. Meloni, tam ve engelsiz insani yardım geçişinin sağlanması gerektiğini de belirtti.