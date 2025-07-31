İtalya Başbakanı Meloni'den Gazze İçin Çağrı

İtalya Başbakanı Meloni'den Gazze İçin Çağrı
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki durumu 'sürdürülemez' olarak nitelendirerek şiddet eylemlerinin sona ermesini istedi ve insani yardım geçişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumun 'sürdürülemez' olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu'ya, Gazze'deki durumun 'sürdürülemez' olduğunu ifade eden Meloni, bölgedeki şiddet eylemlerinin son bulması çağrısı yaptı. Meloni, tam ve engelsiz insani yardım geçişinin sağlanması gerektiğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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