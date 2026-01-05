İsviçre'deki yangında hayatını kaybeden 40 kişinin kimliği tespit edildi

İSVİÇRE Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında barda çıkan yangında yaşamını yitiren 40 kişinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Valais Kanton Polisi ve savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 40 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybeden 16 kişinin daha kimlikleri yer alırken, bunların 6'sının Fransa, 3'ünün İsviçre, 3'ünün İtalya, 1'inin Portekiz, 1'inin Belçika, 1'nin İsviçre-Fransa çifte vatandaşı olduğu, 1'inin de Fransa, İsrail ve İngiltere vatandaşlığı bulunduğu kaydedildi.

Valais Polisi, dün yaptığı açıklamada ise hayatını kaybeden 16 kişinin daha kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Bunların 10'unun İsviçre, 2'sinin İtalyan, 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Romanya ve Türkiye vatandaşı olduğu belirtildi. Yangında yaşamını yitiren 8 İsviçre vatandaşının kimlikleri de önceki gün açıklandı.