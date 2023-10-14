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İsviçre'de Filistin'e Destek Gösterileri

İsviçre'nin Cenevre ve Bern kentlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Cenevre'de 7 binden fazla kişi Place Neuve meydanında toplandı ve Filistin'e destek sloganları attı. Bern'de ise yaklaşık 500 kişi dayanışma mitingine katıldı. Basel ve Zürih'te ise gösterilere izin verilmedi.