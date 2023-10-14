İsviçre'de Filistin'e Destek Gösterileri
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İsviçre'nin Cenevre ve Bern kentlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Cenevre'de 7 binden fazla kişi Place Neuve meydanında toplandı ve Filistin'e destek sloganları attı. Bern'de ise yaklaşık 500 kişi dayanışma mitingine katıldı. Basel ve Zürih'te ise gösterilere izin verilmedi.
İsviçre'nin Cenevre ve Bern kentlerinde Filistin'e destek gösterileri yapıldı.
Cenevre'nin Place Neuve isimli meydanında düzenlenen gösteriye 7 binden fazla kişi katıldı.
Place Neuve'den Jonction bölgesine yürüyen göstericiler, Filistin, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin bayrakları ile Filistin'e destek içeren dövizler taşıdı.
Gösteri sırasında Arapça, Fransızca ve İngilizce Filistin'e destek sloganlar atıldı.
Geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.
İsviçre'nin başkenti Bern'de de Filistin ile dayanışma mitingi düzenlendi. Organizasyona yaklaşık 500 kişi katıldı.
Gösteriler, resmi makamlardan izin alınarak yapıldı.
Basel ve Zürih'te ise Filistin yanlısı gösteriler düzenlenmesine izin verilmedi.