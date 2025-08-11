İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı

Gazze'ye yönelik saldırılar ve ablukaya karşı İsviçre'nin Cenevre kentinde sokaklara çıkan binlerce kişi İsrail'i protesto etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Gazze'nin maruz bırakıldığı kıtlığı protesto ederek, bu durumun sorumlusu olarak gösterdikleri İsrail'e tepki gösterdi.

OTURMA EYLEMİ DÜZENLENDİ

Cenevre'nin en işlek bölgelerinden birinde bulunan İngiliz Bahçesi'nde bir araya gelen binlerce eylemci, parkın hemen önündeki ana caddede oturma eylemi düzenleyerek Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

KENT MERKEZİNE YÜRÜDÜLER

Göstericiler, daha sonra Mont Blanc Köprüsü üzerinden geçerek, saatlerce Cenevre'nin merkezinde yürüyüş yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak İsrail karşıtı ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

Eylemciler, ellerindeki boş tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığa ve bunun neden olduğu ölümlere tepki gösterdi.

İSVİÇRE HÜKÜMETİNE SERT TEPKİ

İsrail'e boykot çağrısı da yapılan eylemde İsviçre hükümeti, "İsrail ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle" eleştirildi. Yürüyüş esnasında eylemi provoke etmek isteyenlere eylemciler tarafından izin verilmedi.

Yoğun polis eşliğinde yaklaşık 2 saat süren eylem olaysız bir şekilde son buldu. Öte yandan, gösteri sonunda bazı kişilerin polis tarafından sorgulanması ve kimlik kontrolü yapılmasına da tepki gösterildi.