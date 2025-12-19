Haberler

İsveç'te kan donduran cinayet: Suikastçı 12 yaşında çıktı

Güncelleme:
İsveç'te bir suikast, ardındaki gerçekle ülkeyi şoke etti. Malmö'de 21 yaşındaki bir gencin öldürüldüğü silahlı saldırının failinin yalnızca 12 yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Üstelik küçük tetikçinin yanlış kişiyi vurduğu, cinayet için ise binlerce euro teklif edildiği belirlendi.

  • İsveç'in Malmö kentinde 12 Aralık gecesi 21 yaşındaki bir erkek, 12 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
  • 12 yaşındaki çocuk, İsveç yasalarına göre cezai sorumluluk yaşının 15'in altında olması nedeniyle hapse gönderilmedi ve sosyal hizmetlerin koruması altına alındı.
  • İsveç'te 2025 yılının ocak-ağustos döneminde 13-14 yaş grubunda 66 tutuklama gerçekleşti, bu sayı 2024'te 27'ydi.

İsveç'te işlenen bir cinayet ülkeyi ayağa kaldırdı. Malmö kentinde seyir halindeki bir araçta bulunan 21 yaşındaki bir erkek silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan soruşturma ise cinayetin arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı: Suikastçı yalnızca 12 yaşındaydı ve yanlış kişiyi vurmuştu.

Cinayet, 12 Aralık gecesi Malmö'de meydana geldi. Araçtan açılan ateş sonucu arka koltukta bulunan genç yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla saldırının planlı bir suikast olduğu belirlendi.

HEDEF BAŞKASIYDI, KURŞUNLAR YANLIŞ KİŞİYE İSABET ETTİ

Soruşturmada, 12 yaşındaki çocuğun asıl hedefinin araçtaki başka bir kişi olduğu, ancak açılan ateş sonucu kurşunların yanlışlıkla arka koltuktaki 21 yaşındaki gence isabet ettiği tespit edildi. Cinayet böylece "yanlış hedefe yönelik suikast" olarak kayıtlara geçti.

İddialara göre çocuk tetikçi, bu cinayet için yaklaşık 25 bin euro karşılığında başka bir bölgeden Malmö'ye getirildi.

SUİKASTÇİ HAPSE ATILMADI

Cinayetin faili olarak yakalanan 12 yaşındaki çocuk, İsveç yasalarına göre cezai sorumluluk yaşının 15'in altında olması nedeniyle hapse gönderilmedi. Çocuk, sosyal hizmetlerin koruması altına alındı.

Ancak savcılık, suçun ağırlığı nedeniyle dosya için özel bir hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Olası yasal değişiklikler de kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

ÇETELER ÇOCUK TETİKÇİ KULLANIYOR

Yetkililer, İsveç'te organize suç çetelerinin son yıllarda dezavantajlı çocukları hedef aldığını belirtiyor. Çocukların özellikle Telegram gibi platformlar üzerinden bulunarak tetikçilik için teşvik edildiği ifade ediliyor.

Bu kapsamda, 11 bin üyeye sahip "Samurai Barnen" adlı haberleşme grubunun daha önce kapatıldığı açıklandı. Çetelerin çocuklara 85 bin dolara varan teklifler sunduğu iddia ediliyor.

RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ

Resmi verilere göre İsveç'te 2025 yılının ocak-ağustos döneminde 13–14 yaş grubunda 66 tutuklama gerçekleşti. Bu sayı 2024'te yalnızca 27'ydi. Artış, çocukların ağır suçlara sürüklenmesi konusundaki endişeleri daha da artırdı.

Olay, İsveç'te "cezasız kalan cinayetler" ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasıyla ilgili hukuki düzenlemelerin yeniden masaya yatırılmasına neden oldu.




