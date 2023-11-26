İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek için toplanan göstericiler, İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti ve İsveç ve ABD hükümetlerine tepki gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek için toplanan göstericiler, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

İsveç Parlamentosu önünde toplanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden onlarca kişi, "Gazze'de soykırım son bulsun", "İşgale hayır", "Katil Netanyahu" yazılı pankartlar açtı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Siyonist İsrail" sloganları attı.

Daha sonra İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, İsveç ve ABD hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına "suç ortaklığı" yapmakla itham ettikleri İsveç ve ABD hükümetini protesto etti.

Polis, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sırasında göstericilere sözlü sataşmada bulunan İsrail asıllı bir kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.