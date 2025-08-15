İsveç'te Camii Yakınında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Güncelleme:
İsveç'in Örebro kentinde bir cami yakınında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Örebro Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45'te Örebro'daki bir cami yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair ihbar alındığı bildirildi. Açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerinin hızla olay yerine ulaştığı ve saldırıda yaralıların olduğu belirtildi. Vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunulan açıklamada, saldırının sebebinin henüz bilinmediği ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Polis Sözcüsü Lars Hedelin de saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
