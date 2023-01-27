İsveç'in ikiyüzlülüğü! Kur'an yakmaya izin var, Tevrat'a yok

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasına izin veren İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemine izin vermedi. Gelişme sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz. Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisinin Lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye'nin İsveç makamlarına yaptığı "Bu eyleme izin vermeyin" talebi reddedilmiş, polis Paludan'ın provokasyonu sırasında yoğun güvenlik önlemi almıştı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Eylem çirkin ama ifade özgürlüğü her şeyden önce gelir. En önemli şey ifade özgürlüğü" demişti.

TEVRAT YAKMA EYLEMİNE İZİN ÇIKMADI

Türkiye ve birçok ülkeden gelen tepkilerin aksine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD makamları da eylemi "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmişti. Günlerdir süren tartışmaların ardından İsveç dikkat çeken bir karara imza attı. Kur'an provokasyonuna izin veren İsveç, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat sayfası yakma eylemine izin vermedi.

"İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE SIKI TEMAS KURDUK"

İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, yaptıkları diplomatik girişimler sonucunda, İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak isteyen grubun vazgeçirildiğini belirtti: "Aşırı dinci bir Müslüman grubun, Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat parşömeni yakacağını duymak bizi endişelendirdi. Son birkaç gündür bu nefret dolu eylemin gerçekleşmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Yerel polisle ve İsveç Dışişleri Bakanlığı ile sıkı temas kurduk. İsveç makamlarına yönelik çabalarımız neticesinde söz konusu grup, Tevrat yakma eyleminden vazgeçti."

"İKİYÜZLÜLÜKLERİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz. Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz" ifadelerini kullandı.