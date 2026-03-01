Haberler

İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar

İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ana karargahının vurulma anını paylaştı. Açıklama yapan CENTCOM, "Dün, ABD'nin büyük çaplı bir saldırısı yılanın başını kesti. Amerika, dünyanın en güçlü ordusuna sahip ve Devrim Muhafızlarının artık bir karargahı yok." ifadelerini kullandı.

  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ana karargahını hedef alan büyük çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi.
  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve karargahın tamamen imha edildiğini bildirdi.
  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ana karargahını hedef aldığı büyük çaplı hava saldırısının görüntülerini paylaştı. Saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşan komutanlık, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve karargahın tamamen imha edildiğini bildirdi.

"DEVRİM MUHAFIZLARININ ARTIK BİR KARARGAHI YOK"

Yapılan resmi açıklamada, Amerika'nın askeri gücüne vurgu yapılarak "Yılanın başı kesildi, Devrim Muhafızlarının artık bir karargahı yok" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran Devrim Muhafızları, son 47 yılda 1000'den fazla Amerikalıyı öldürdü. Dün, ABD'nin büyük çaplı bir saldırısı yılanın başını kesti. Amerika, dünyanın en güçlü ordusuna sahip ve Devrim Muhafızlarının artık bir karargahı yok."

