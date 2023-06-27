Üye Girişi
Haberler

İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı

Dünya Haberleri

İSTANBUL TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızla kayan bir cisim takıldı. Sürücü kayan cismin ne olduğuna anlam veremezken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı

İSTANBUL TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızla kayan bir cisim takıldı. Sürücü kayan cismin ne olduğuna anlam veremezken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde dün 23.55 sıralarında seyreden bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızlı kayan bir cisim takıldı. Saniyeler içerisinde gözden kaybolan cismin ne olduğuna sürücü de anlam veremedi. Cisim ortaya çıkıp kayarken, aynı anda sol tarafta bir başka tanımlanamayan cisim de dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Dünya

TEM Otoyolu Mahmutbey İstanbul Tragger Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title