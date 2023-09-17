İstanbul Eyüpsultan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda altın yazma Tevrat ele geçirildi ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yasa dışı yollarla ele geçirdikleri Bizans dönemine ait Tevrat'ı satmak için müşteri aradıklarını tespit etti. Operasyon sonucunda Tevrat ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ı 2 milyon dolara satmaya çalıştığı tespit edilen M.S., A.E., T.Ş., E.B, Z.A. gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, M.S., A.E., T.Ş., E.B., ve Z.A. isimli şüphelilerin, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri tespit edilen altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan'da bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.