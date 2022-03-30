İstanbul'daki müzakere sonrası geri çekilen Rus ordusunun planı ifşa oldu: Kayıpları telafi edip yeniden saldıracaklar - Haberler

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İstanbul'daki müzakere sonrası geri çekilen Rus ordusunun planı ifşa oldu: Kayıpları telafi edip yeniden saldıracaklar

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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İstanbul'daki müzakereler sonrası Rus heyeti Kiev ve Çernihiv bölgelerinde askeri varlığını azaltacağını ve geri çekileceğini açıklamıştı. Konu hakkında basına açıklamalarda bulunan bir Rus yetkili yaşanan durumun planlı bir olay olduğunu belirterek "Rusya halen Ukrayna'nın kabul etmeyeceği talepler için bastırıyor" şeklinde konuştu. Başka bir Rus yetkili ise ordunun geri çekilmesinin "yaşanan kayıpları telafi etmek" için olduğunu vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi için iki ülkenin heyetleri İstanbul'da buluştu. Görüşmeler sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, iyi niyet göstergesi olarak Kiev ve Çernihiv'deki saldırıların azaltıldığı duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildi" ifadelerine yer vermişti.

Yetkililer Rusya'nın geri çekilmesinin taktiksel olduğunu öne sürdü. Uzmanlar Rusya'nın geri çekildiğine ya da savaşın bitirilmesine yeşil ışık yaktığına dair bir ibare göremediklerini aktarırken, bunun bir taktik olduğunu iddia etti. Bloomberg'in haberine göre, bir Rus yetkili konu hakkında "Askeri operasyonun azaltılması ateşkes ya da Kiev etrafındaki askerlerin tamamen çekilmesi demek değil. Rusya halen Ukrayna'nın kabul etmeyeceği talepler için bastırıyor" ifadesini kullandı.

Basına konuşan ismini vermek istemeyen başka bir yetkili ise, Rus ordusunun ilk bir ayda verdiği kayıpları telafi etmek için kısa bir süreliğine geri çekildiğini açıkladı. Ölen 16 binden fazla asker ve kaybedilen sayısız teçhizat sonucu cephede zor günler geçiren Rus ordusunun bir süre sonra saldırılarına devam edileceği iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre, Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv bölgelerinden geri çekilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Zelenski, müzakerelere rağmen Rus saldırılarının devam ettiğini belirterek "Müzakere masasından pozitif işaretler geldiğini duyuyorum. Fakat pozitif işaretler Rusya'nın bombalarının yarattığı patlamaları susturmuyor" açıklamalarını yapmıştı.

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, İstanbul, Savaş, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

haksız mıyım:

rus ordusu bir ay içinde kendinden kat be kat zayıf bir ülke karşısında askeri varlığının yüzde ellisini kaybetti. daha da toparlanamaz. nükleer gücü hariç rusyanın caydırıcılığı kalmadı dünyada. ve bu çok güzel oldu. mazlum ve masum halkalara örnek oldu ukrayna

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Ne diyorsun?:

Yüzde elli mi ? Ne yiyon ne iciyon sen ya. Koskoca Rusya'nın ordusunun %50 sini götürdün anında. Millet sana bı tarafiyla güler insan içinde deme bunu bırak içinde kalsın :))

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