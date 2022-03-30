İstanbul'daki müzakere sonrası geri çekilen Rus ordusunun planı ifşa oldu: Kayıpları telafi edip yeniden saldıracaklar

Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi için iki ülkenin heyetleri İstanbul'da buluştu. Görüşmeler sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, iyi niyet göstergesi olarak Kiev ve Çernihiv'deki saldırıların azaltıldığı duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildi" ifadelerine yer vermişti.

RUS ORDUSU TALEPLERİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN BASTIRIYOR

Yetkililer Rusya'nın geri çekilmesinin taktiksel olduğunu öne sürdü. Uzmanlar Rusya'nın geri çekildiğine ya da savaşın bitirilmesine yeşil ışık yaktığına dair bir ibare göremediklerini aktarırken, bunun bir taktik olduğunu iddia etti. Bloomberg'in haberine göre, bir Rus yetkili konu hakkında "Askeri operasyonun azaltılması ateşkes ya da Kiev etrafındaki askerlerin tamamen çekilmesi demek değil. Rusya halen Ukrayna'nın kabul etmeyeceği talepler için bastırıyor" ifadesini kullandı.

RUS ORDUSUNUN TOPARLANMAYA İHTİYACI VAR

Basına konuşan ismini vermek istemeyen başka bir yetkili ise, Rus ordusunun ilk bir ayda verdiği kayıpları telafi etmek için kısa bir süreliğine geri çekildiğini açıkladı. Ölen 16 binden fazla asker ve kaybedilen sayısız teçhizat sonucu cephede zor günler geçiren Rus ordusunun bir süre sonra saldırılarına devam edileceği iddia edildi.

BAŞKAN ZELENSKİ DURUMA TEPKİLİ

Sözcü'nün haberine göre, Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv bölgelerinden geri çekilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Zelenski, müzakerelere rağmen Rus saldırılarının devam ettiğini belirterek "Müzakere masasından pozitif işaretler geldiğini duyuyorum. Fakat pozitif işaretler Rusya'nın bombalarının yarattığı patlamaları susturmuyor" açıklamalarını yapmıştı.