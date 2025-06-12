İstanbul'da Asker Cenazesi Takası Gerçekleştirildi

İstanbul'da Asker Cenazesi Takası Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde, bin 212 Ukraynalı askerin cenazesi teslim alındı, 24 Rus askerin naaşı Moskova'ya iade edildi. İki taraf arasında yapılan takas, uluslararası kuruluşların katkısıyla gerçekleşti.

İSTANBUL'da varılan anlaşma gereği, bin 212 Ukraynalı askerin cenazesinin teslim alındığı, 24 Rus askerin naaşının da Moskova'ya iade edildiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan değişim kapsamında, savaşta yaşamını yitiren bin 212 Ukraynalı askerin cenazesinin alındığı belirtildi. Moskova'nın da karşılığında 27 Rus askerin naaşını teslim aldığı aktarıldı.

Kiev yönetimi Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin iadesine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığını duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

Takasın, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

600 bin kamu işçisinin dört gözle beklediği tarih netleşti
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor

İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıta okkalı zam
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi

Uzak Şehir'in yıldızı doğum gününde aşka geldi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!

Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya önemli gelişmeyi bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.