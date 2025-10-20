Haberler

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız
İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini gerekçe göstererek dün Gazze'nin Refah bölgesini savaş uçaklarıyla vurdu. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'den skandal bir açıklama geldi. Ben Gvir rehineleri aldıklarını ve savaşmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de binlerce masum devleti katleden İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da duyurduğu Gazze'de ateşkes planını ihlal etti.

REFAH BÖLGESİNE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'den skandal bir açıklama geldi.

"YENİDEN SAVAŞMALIYIZ"

Ben Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rehineleri aldıklarını ve savaşmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

GAZZE'DE ATEŞKES YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLANDI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı. Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

Yorumlar (2)

