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İsrailli asker, Netanyahu'ya böyle bağırdı: Arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü, devleti sabote ettin

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze Şeridi'ndeki bir askeri üssü ziyaret eden Netanyahu hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İsrailli bir yedek asker, Netanyahu'ya "Arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü, devleti sabote ettin" diye bağırdı.