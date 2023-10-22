İsrailli asker, Netanyahu'ya böyle bağırdı: Arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü, devleti sabote ettin
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze Şeridi'ndeki bir askeri üssü ziyaret eden Netanyahu hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İsrailli bir yedek asker, Netanyahu'ya "Arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü, devleti sabote ettin" diye bağırdı.
İsrail-Hamas çatışmaları 16. gününde devam ederken Tel Aviv yönetimi, saldırılarını artıracağını açıkladı. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken Gazze Şeridi'ndeki bir askeri üssü ziyaret eden Netanyahu, yedek askerlerden birinin tepkisiyle karşılaştı.
"ARKADAŞLARIM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ"
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıdan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan asker, "Arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü. Devleti sabote ettin" sözleriyle tepki gösterdi.