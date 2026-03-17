İsrail yine Lübnan'ı vurdu

ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılarla Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşleyen İsrail, 2 Mart'tan beri Lübnan'a da saldırılar düzenliyor.

YİNE LÜBNAN'I VURDULAR

İsrail saldırılarının ülkedeki bilançosu her geçen gün ağırlaşırken; İsrail Lübnan'a yeni saldırılar düzenledi. Saldırılar sonrası bölge harabeye dönerken; yangınlar da çıktı. Saldırı sonrası yaşananlar da kameralara yansıdı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.