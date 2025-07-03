İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı

İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 90 kişi yaralandı.

İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilere yönelik katliamlarına devam ediyor.

İNSANİ YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ VURDULAR

İsrail ordusu, bugün yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım almak için bekleyen sivilleri vurdu.

16 ÖLÜ, 90 YARALI

Kentin güneyindeki Tahlia Kavşağı'nda düzenlenen saldırıda 16 sivil hayatını kaybederken, 90 sivil de yaralandı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Filistinli kaynaklar, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi. Yaralılar, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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