İsrail yangın yeri! İran, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
İran'ın İsrail'e yönelik yeni füze saldırısında Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girerken, bazı füzeler hedeflerine ulaştı. İran füzesinin isabet ettiği Ben Gurion Havalimanı'nda çıkan yangın sonrası bölgeden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ABD ile İsrail'in saldırısı altındaki İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre sonra ise İran füzeleri, İsrail semalarına ulaştı. Başkent Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi. Devreye giren İsrail hava savunma sistemi İran füzelerini etkisiz hale getirmeye çalıştı.

BEN GURİON HAVALİMANI ALEVLERE TESLİM

Öte yandan Tel Aviv'den gelen görüntülerde Ben Gurion Havalimanı'ndan alevlerin yükseldiği ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği görüldü. Havalimanı bölgesinde çıkan yangın devam ederken, İsrail cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

