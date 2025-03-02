İsrail'de kriz yaratan olay: Nükleer bilgileri İran'a sattı

İsrail savcılığı, bir İsrail vatandaşı hakkında ülkenin nükleer programına ilişkin İranlı ajanlara bilgi satmak suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İRANLI AJANLARA NÜKLEER BİLGİLERİ SATTI

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Güney Bölge Savcılığı, Birüssebi (Berşeva) kentinde yaşayan Doron Bokovza'nın, İranlı ajanlara İsrail'in nükleer programı hakkında bilgi aktardığı suçlamasında bulundu.

SORUŞTURMA AYLARDIR SÜRÜYOR

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada ise İranlı ajanlarla temas kurduğu ve onlara bilgi satmayı teklif ettiği iddia edilen Bokovza hakkında aylar süren soruşturma yürütüldüğü duyuruldu.

İRAN ADINA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Hakkında iddianame hazırlanan İsrail vatandaşının, Negev Nükleer Araştırma Tesisinin fotoğraflarını çekmek ve bilgi aktarmak dahil "İran adına çeşitli görevleri yerine getirdiği" iddia edildi. Öte yandan söz konusu kişinin Negev Nükleer Araştırma Merkezine erişim sağlamış gibi davrandığı ancak İranlı ajanlara tesis hakkında "kamuya açık bilgiler" verdiği öne sürüldü.

ŞİN BET ÇOK SAYIDA İSRAİLLİYİ TUTUKLAMIŞTI

İsrail'de Şin Bet geçen aylarda, İran istihbaratıyla iletişim kurdukları gerekçesiyle çok sayıda İsraillinin tutuklandığını duyurmuştu.