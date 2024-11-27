İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine itiraz etti

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine itiraz etti.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in itiraz başvurusunun "Tutuklama kararının ne kadar saçma olduğunu ve herhangi bir olgusal ya da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, UCM'nin itirazı reddetmesi halinde bunun sadece UCM'nin İsrail'e karşı ne kadar önyargılı olduğunu göstereceği öne sürüldü.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.