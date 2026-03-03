İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar dünyayı alt üst etti. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentine saldırılar düzenleyen ABD ve İsrail'e İran'ın yanıtı ise sert oldu.

İsrail'e ve bölgede ülkelerindeki ABD üslerine saldırılar düzenleyen İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapatarak petrol ticaretini adeta kilitledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail uçakları savaşın 4. gününde de İran'a saldırmaya devam etti.

HAVALİMANI HARABEYE ÇEVİRDİLER

İsrail savaş uçakları İran'ın Mehrabad Havalimanı'nı vurdu. Saldırı sonrası havalimanında büyük hasar meydana geldi. Havalimanından gelen fotoğraflar saldırının şiddetini gözler önüne serdi.