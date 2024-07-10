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Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

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İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ses hızını aşarak sonik patlamaya neden oldu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonik patlamalara yol açtı. Patlamanın, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah video konferans yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERİ NOKTASINI HEDEF ALDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerindeki Ez-Zaura Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesi ile vurulduğu belirtildi.

İSRAİL CEPHESİ ÖLÜ SAYISINI 28 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde, Hizbullah saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Haberde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11'i sivil 17'si asker olmak üzere 28 İsraillinin öldüğü belirtildi.

HİZBULLAH "KÖR ETME" STRATEJİSİNE GEÇTİ

İsrail hava saldırılarında üst düzey komutanların öldürülmesinin ardından, Hizbullah, İsrail'ingelişmiş gözetleme teknolojisinden kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor. Hizbullah lideriNasrallah'ın "İsrail'i kör etme" stratejisi olarak tanımladığı bu strateji kapsamında İsrail'in istihbarat toplama yeteneklerini incelemek ve saldırmak için kendi teknolojisi olan insansız hava araçlarını da kullanıyor.

24 YILDIR KULLANILAN SİSTEM

Kaynaklara göre Hizbullah ayrıca 2000'li yılların başından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Başka bir kaynağa göre, konuşmalar duyulması durumunda silahlar ve toplantı yerleri için kod sözcükler kullanılıyor. Kaynaklar bunların neredeyse her gün güncellendiğini ve kuryeler aracılığıyla birimlere iletildiğini söylüyor.

Kaynak: AA / Dünya

Hasan Nasrallah Lübnan Beyrut İsrail Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Yakup SGZ:

Dünyaya Hizbullahı terör örgütü olarak tanıttılar Halbuki kendi vatanlarını bide mazlumları Savunmaktan korumaktan başka bir şey yapmadılar Terör örgütlerine karşı hep savaştılar

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Onemli Degil:

Dunyaya Kim, Nasil Anlatacak ?

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Buğra Er:

İıtt iıtti ısırmaz olan hep gariban a olur

13
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Dağıstan:

İstikbal Göklerdedir , denilmemiş boşuna. Göklere hakim olan savaşa da hakim olur

13
3
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MM İİ:

Yavrum onu yanlış biliyorsun işte karada güçlü olan her zaman kazanır havada güçlü olan sadece can kaybı yaşatır

yanıt3
yanıt10
VEFA:

Yani son noktayı piyade koyar. "Zafer, piyadenin süngüsü ucundadır. " demişler. Sonuçta her ikinizinki de doğru!

yanıt1
yanıt0
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