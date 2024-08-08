Üye Girişi
Haberler

İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz etmesi dünya kamuoyunda infial uyandırdı. Olayı yankıları sürerken İsrail televizyonunda konuyla ilgili yapılan bir yorum ise mide bulandırdı.

İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz görüntüleri dünyada büyük tepki çekti. İsrail'de özel bir televizyon kanalında büyük tepki çeken tecavüz olayının konuşulduğu programda yapılan yorum ise adeta kan dondurdu. Stüdyoda değerlendirmede bulunan bir konuk, "Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam!" "Tutuklulara işkence devlet politikamız olmalı" ifadelerini kullandı.

SIK SIK İŞKENCEYLE GÜNDEME GELİYOR

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti. Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Filistin İsrail İsrail Dünya İsrail İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

500

Yorumlar (8)

ARSLANOĞLU Hakan:

Her şeyin zamanı var. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır' a Sultan olmuş.

197
8
yanıtYanıtla
Davut Alagöz:

Allahın adaleti yerini bulacak

102
3
yanıtYanıtla
Taşkın Yılmaz:

senin içinde birgün birileri kendince o muameleleri hakettiğini düşünür elbet. onlar suçluymuş, neye göre yargıladında bu sonuca vardın, senin devletin ve ordun çok masum ama o esirler suçlu öylemi! Her savaşta olan iki devletin esirlerine aynı muamele çok normalse, asla kaybedeceğin savaşa girme derim bu saatten sonra...

87
2
yanıtYanıtla
SMMM:

ADOLF HİTLER YÜZYILIN LİDERİ SAYGI SEVGİ VE MİNNETLE !

66
9
yanıtYanıtla
Ertogan 49:

Kafayı yemek elde ddyil

4
2
yanıtYanıtla
Koray GENÇ:

Yaptıklarınızı yaşamadan ölmeyin o evlatları

4
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title