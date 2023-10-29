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İsrail tankları Gazze Şeridi'nde hazır bekletiliyor

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların devam ettiği 23. günde, İsrail'in Sderot kenti yakınlarındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Beyt Hanun'a ait tarım arazilerinde çok sayıda İsrail tankı hazır şekilde bekletiliyor. Bölgede ayrıca zırhlı iş makinaları da bulunuyor. İsrail'e ait askeri helikopter ise Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi.