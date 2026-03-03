Haberler

İsrail: Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırıları başlatıldı

İsrail: Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırıları başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Tahran'daki İran hedefleri ve Beyrut'taki Hizbullah noktalarına yönelik geniş çaplı hava saldırısı başlattığını açıkladı.

İSRAİL ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırısı başlattığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
İran'dan son dakika mesajı! 'ABD her şeyi itiraf etti' diyerek duyurdular

İran'dan son dakika mesajı! "ABD itiraf etti" diyerek duyurdular
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Düşen uçaktan kurtulan ABD askerinin yanına koşup bakın ne yaptı
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Gece yarısı kabusu yaşadı!
Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar

18 sene sonra maç kazanınca olanlar oldu
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Öğrencisinin öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımları ağlattı