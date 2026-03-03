İsrail: Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırıları başlatıldı
İsrail ordusu, Tahran'daki İran hedefleri ve Beyrut'taki Hizbullah noktalarına yönelik geniş çaplı hava saldırısı başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırısı başlattığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı