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İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı

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İsrail, Suriye'nin kıyı kentlerinden Lazkiye'ye bombalı saldırı düzenledi. Saldırı kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

HAVA SAVUNMA TESİSİ HEDEF ALINDI

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

100'DEN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye topraklarına 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Hava savunma sistemini vuran yakında iceriye de operasyon yapacak demektir.

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Ey muhalifler neredesiniz sizde israili vurun.

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