İsrail Suriye'ye Hava Saldırıları Düzenledi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in ülkenin orta kesiminde ve batısında pazartesi gecesi hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı hava saldırılarını, egemenliğinin ve bölgesel istikrarın "açık ihlali" olarak nitelendirerek kınadı.

İsrail'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce "İsrail'in güvenliği için tüm çatışma bölgelerinde gece gündüz görev yapan güçler var" demişti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te çökmüş, Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı.

Ülkenin geçici devlet başkanı, Şam'a giren ve ülkede kontrolü ele geçiren muhaliflerin başını çeken İslamcı Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün lideri Ahmed Şara.

İsrail o tarihten bu yana da Suriye'de çok sayıda hava saldırısı düzenled ve bu saldırılara ülkede silahların "aşırılık yanlılarının eline geçmesini önlemek" amacıyla giriştiğini savundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 'İsrail, Humus yakınlarında askeri birliği hedef aldı'

SANA, pazartesi gecesi Humus ve Palmira yakınlarıyla, sahil kenti Lazkiye'de saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevine göre İsrail, "Humus yakınlarındaki saldırıda kentin güneyindeki bir askeri birliği hedef aldı".

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Yine Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre İsrail bu yıl Suriye'de, 86'sı havadan, 11'i karadan olmak üzere 97 saldırı düzenledi.

SANA ay başında da, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde yedi kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

İsrail ordusu, "terörist faaliyet şüphesi" nedeniyle bölgede operasyon düzenlediğini açıklamıştı

İsrail Temmuz ayında da yine Suriye'nin güneyinde çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı, kanlı mezhep çatışmalarına sahne olan ve ordunun girdiği, Süveyda kenti çevresinde hükümet güçlerini bombalamıştı.