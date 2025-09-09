Haberler

İsrail Suriye'ye Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Suriye'ye Hava Saldırıları Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin resmi ajansı SANA, İsrail'in ülkedeki çeşitli bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları 'egemenliğin ihlali' olarak kınadı. İsrail ordusu, Suriye'de bu yıl 97 saldırı gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in ülkenin orta kesiminde ve batısında pazartesi gecesi hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı hava saldırılarını, egemenliğinin ve bölgesel istikrarın "açık ihlali" olarak nitelendirerek kınadı.

İsrail'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce "İsrail'in güvenliği için tüm çatışma bölgelerinde gece gündüz görev yapan güçler var" demişti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te çökmüş, Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı.

Ülkenin geçici devlet başkanı, Şam'a giren ve ülkede kontrolü ele geçiren muhaliflerin başını çeken İslamcı Heyet Tahrir eş-Şam örgütünün lideri Ahmed Şara.

İsrail o tarihten bu yana da Suriye'de çok sayıda hava saldırısı düzenled ve bu saldırılara ülkede silahların "aşırılık yanlılarının eline geçmesini önlemek" amacıyla giriştiğini savundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 'İsrail, Humus yakınlarında askeri birliği hedef aldı'

SANA, pazartesi gecesi Humus ve Palmira yakınlarıyla, sahil kenti Lazkiye'de saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevine göre İsrail, "Humus yakınlarındaki saldırıda kentin güneyindeki bir askeri birliği hedef aldı".

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Yine Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre İsrail bu yıl Suriye'de, 86'sı havadan, 11'i karadan olmak üzere 97 saldırı düzenledi.

SANA ay başında da, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde yedi kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

İsrail ordusu, "terörist faaliyet şüphesi" nedeniyle bölgede operasyon düzenlediğini açıklamıştı

İsrail Temmuz ayında da yine Suriye'nin güneyinde çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı, kanlı mezhep çatışmalarına sahne olan ve ordunun girdiği, Süveyda kenti çevresinde hükümet güçlerini bombalamıştı.

BBC
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi

MHP'den kayyum kararına sürpriz yorum! Görüşmede açık açık söyledi
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı

Yeni servis edildi: Gürsel Tekin'in içeride çekilen görüntüleri bomba
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay

2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok

Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu: Haftalarca yok
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.