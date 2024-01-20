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İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

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İsrail, savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı bombaladığı öğrenildi. Suriye devlet medyası SANA, Mazze mahallesindeki bir binaya saldırı düzenlendiğini belirtirken can kaybı ve yaralı sayısıyla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail'den Suriye'ye bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Ülkenin başkenti Şam'da bir binayı hedef alan saldırı Suriye devlet ajansı SANA tarafından duyuruldu.

Gazze'deki saldırılarıyla gündem olan ve binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi. Saldırıyla ilgili ilk açıklamalarda ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

İSRAİL ŞAM'DA BİR BİNAYI VURDU

Suriye devlet medyası SANA'nın aktardığı gelişmeye göre İsrail'in, Şam'ın Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldığı ve kentte patlamaların meydana geldiği belirtildi. Gazze'deki Hamas-İsrail gerilimi sırasında daha önce de iki ülke arasında karşılıklı hava saldırıları gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İsrail Suriye Şam Orta Doğu Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Şamdakileride Türkiyeye alalım nasıl olsa israil Türkiye suriye sınırındaki mayınları temizledi ordan diğerleri gibi girsinler bop projesi hayata gecsin kimin ülkeye ne yararı ne zararı olmuş görelim

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