İsrail, Suriye'deki İçişleri Bakanlığı Karargahına İHA ile Saldırı Düzenledi

İsrail, Suriye'deki İçişleri Bakanlığı Karargahına İHA ile Saldırı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı karargahına insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı olmadı.

İSRAİL, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı karargahına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

İsrail'in ait insansız hava araçlarıyla (İHA), dün saat 20.06'da Kuneytra'ya bağlı Selam ilçesindeki İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir karargaha saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda can kaybı olmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.