İsrail, Suriye'deki İçişleri Bakanlığı Karargahına İHA ile Saldırı Düzenledi
İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı karargahına insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı olmadı.
İSRAİL, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı karargahına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.
İsrail'in ait insansız hava araçlarıyla (İHA), dün saat 20.06'da Kuneytra'ya bağlı Selam ilçesindeki İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir karargaha saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda can kaybı olmadığı kaydedildi.
