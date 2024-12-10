İsrail, Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Bakan Fidan'ın yanıtı bir hayli net

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirip 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Esad'ın devrilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgal ederken, "geçici" olduğunu söyledikleri ilerleyişini ise sürdürüyor.

BAŞKENT ŞAM'A YAKLAŞTILAR

Bugün sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaşan İsrail ordusunun bölgede ne yapmaya çalıştığına yönelik soruya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıt verdi.

"EKİPMANLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRMEK İSTİYORLAR"

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığı için "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

FİDAN, BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.