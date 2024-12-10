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İsrail, Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Bakan Fidan'ın yanıtı bir hayli net

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Golan'daki tampon bölgeyi işgal edip 250'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun ne yapmaya çalıştığına yönelik soruya "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor" yanıtını verdi.

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirip 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Esad'ın devrilmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgal ederken, "geçici" olduğunu söyledikleri ilerleyişini ise sürdürüyor.

BAŞKENT ŞAM'A YAKLAŞTILAR

Bugün sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaşan İsrail ordusunun bölgede ne yapmaya çalıştığına yönelik soruya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıt verdi.

"EKİPMANLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRMEK İSTİYORLAR"

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığı için "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

FİDAN, BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

İsrail, Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Bakan Fidan'ın yanıtı bir hayli net
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

BOP PROJESİNİ GERCELEŞTİRİPO VAADEDİLMİŞ TOPRAKLARA HÜKMETMEK BUNUDA BAZI ÜLKELERİN İJJKTİDARDA TUTTUĞU ORTAKLARIYLA YAPIYOR

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

sayin REIZ BOB BASKANI PROJE YÜRÜYOR BELLIKI HERSEY AYARLANMIS..BU KADAR KOLAYDI..8/10 SENE NE BEKLENDI....BASAR KÖPEGI ..ÜLKEMIZDE TATIL YAPIYORDU... REISSS ONA KADIM DOSTUM ESAT DIYORDU ..NE OLDU

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Peki siz buna karsilik ne yapiyorsunuz sayin Fidan? sadece izliyorsunuz. Ama lafa gelince mangalda kül kalmiyor. Cok aciz kaliyorsunuz ve size güvenim yok olup gidiyor.

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Sahte göz yaşları dökülüyor. İşgal ettiği yerlerden çıktığı olmuş mu. Hep beraber bop a.

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Haber Yorumlarıdehide:

Gayet açıklayıcı bir cevap maşallah. Bizim bakanlarımızın bilgisi ve idare kabiliyetleri çok yüksek. Reis boşa getirmiyor buralara.

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

10 yılı aşkın süredir muhalifler sonuç alamazken 12 günde direnişle karşılaşmadan Şam’a inip Esad’ı devirirken durumdan hiç mi şüphe etmediniz ben bile cahil aklımla bu işten kötü kokular geliyor İsrail komşumuz mu oluyor diye sorguladım

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