İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu

İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu
Haber Videosu

İsrail savaşın 11. gününde İran'ın başkenti Tahran'a görülmemiş bir saldırı gerçekleştirdi. Birçok bölgeyi füzelerle vuran İsrail ordusunun en kritik hedefi ise siyasi mahkumların bulunduğu Evin hapishanesi oldu. Füzelerle cezaevinin kapısını yıkan İsrail'in saldırısının ardından çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia ediliyor.

İsrail- İran savaşının 11. gününde çatışmalar iyiden iyiye alevlendi. İran'ın sabah birçok kenti hedef aldığı saldırılara İsrail'den verilen karşılık ülkeyi deyim yerindeyse cehenneme çevirdi.

KAPIYI FÜZELERLE HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun hedef aldığı en kritik noktalardan birisi ise Evin hapishanesi oldu. Siyasi mahkumların kaldığı cezaevinin kapısı füzelerle hedef alındı.

MAHKUMLAR FİRAR ETTİ İDDİASI

Bölgeden servis edilen görüntülerde İsrail'in hapishanenin kapısını vurduğu anlar saniye saniye kameralara yansırken, saldırı sonrasında çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

aynen cezaevi bir kapıdan ibaretti zaten. içerde koğuşlar, hücreler, koridorlar arasında bile parmaklıklar yoktu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

nerde Rusya Çin inanın hepsi balonmus sıra ne zaman bize gelecek susalım en iyisi demi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Eko ve yandaslari ellerini avusturuyodur,tabi kankileri fetöde aynisi bizim kapilar vurulsada dostumuz itraile kavuşsak;)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

mahkumları salarak ülke içindeki istikrarı da bozmak istiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fordo muamması! Netanyahu 'Biliyorum' dedi, ABD sus pus

Dünyanın yanıt aradığı soru! Netanyahu "Biliyorum" dedi, ABD sus pus
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.