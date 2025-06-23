İsrail siyasi mahkumların yattığı Evin hapishanesinin kapısını vurdu

İsrail- İran savaşının 11. gününde çatışmalar iyiden iyiye alevlendi. İran'ın sabah birçok kenti hedef aldığı saldırılara İsrail'den verilen karşılık ülkeyi deyim yerindeyse cehenneme çevirdi.

KAPIYI FÜZELERLE HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun hedef aldığı en kritik noktalardan birisi ise Evin hapishanesi oldu. Siyasi mahkumların kaldığı cezaevinin kapısı füzelerle hedef alındı.

MAHKUMLAR FİRAR ETTİ İDDİASI

Bölgeden servis edilen görüntülerde İsrail'in hapishanenin kapısını vurduğu anlar saniye saniye kameralara yansırken, saldırı sonrasında çok sayıda mahkumun firar ettiği iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.