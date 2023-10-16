İsrail Sınırında Tanksavar Ateşi Sonucu Bir Subay Öldü

İsrail ordusu, Lübnan sınırında meydana gelen tanksavar ateşi sonucu bir subayın hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise saldırıda İsrail askerlerinin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı.

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail ordusu, 24 yaşındaki Teğmen Zvi Granot'un Nurit bölgesinde tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edilmişti.