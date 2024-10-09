İsrail Savunma Bakanı'nın ABD Ziyareti Ertelendi

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için ABD'ye yapacağı ziyaret İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isteği üzerine ertelendi. Pentagon açıklamasında, Gallant'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Gallant, ziyareti kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecekti.