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İsrail Savunma Bakanı'nın ABD Ziyareti Ertelendi

İsrail Savunma Bakanı'nın ABD Ziyareti Ertelendi
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ABD Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İran'ın füze saldırısına dair görüşmeler için planlanan ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Ziyaretin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun isteği üzerine ileri bir tarihe alındığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için ABD'ye yapacağı ziyaret İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun isteği üzerine ertelendi. Pentagon açıklamasında, Gallant'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Gallant, ziyareti kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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